В июне в Азербайджане зарегистрировано 13 паводков
В июне в результате сильных дождей, преимущественно в северных и западных районах страны, на реках страны зарегистрировано 13 паводков. Об этом заявила глава Национальной гидрометслужбы Умайра Тагиева.
Она отметила, что это рекордный показатель за последние 20 лет.
«Наиболее опасные наводнения зарегистрированы 10 июня на участке Гянджачай – Алаханчаллы, проходящем по Дашкесанскому району, и на участке Горанчай – Юхары Агджакенд, проходящем по Геранбойскому району», - сказала она.
Глава службы отметила, для сравнения в 2016 году было зарегистрировано всего 9 паводков, а в остальные годы в среднем 5-6 паводков.
«На фоне изменения климата более выражена неравномерность распределения осадков. В некоторые периоды засуха длится дольше, а проливные дожди, покрывающие локальную территорию, иногда выпадают в пределах обычного двухмесячного периода в несколько часов. В результате увеличивается повторяемость наводнений».
По словам Тагиевой, аналогичные процессы в последние дни происходят в соседней Турции.
«До конца месяца в горных и предгорных районах страны ожидаются локальные осадки с перерывами», - сказал он.
Глава службы сообщила, что за такими процессами следят современные радары, используемые в Службе, и местные исполнительные органы информируются за 2-3 часа.
«Существенного повышения температуры не ожидается, так как на следующей неделе время от времени ожидается усиление северного ветра. Максимальная температура в столице не превысит 30-34 градусов».