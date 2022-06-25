В июне в Азербайджане зарегистрировано 13 паводков

В июне в результате сильных дождей, преимущественно в северных и западных районах страны, на реках страны зарегистрировано 13 паводков. Об этом заявила глава Национальной гидрометслужбы Умайра Тагиева.

Она отметила, что это рекордный показатель за последние 20 лет.

«Наиболее опасные наводнения зарегистрированы 10 июня на участке Гянджачай – Алаханчаллы, проходящем по Дашкесанскому району, и на участке Горанчай – Юхары Агджакенд, проходящем по Геранбойскому району», - сказала она.

Глава службы отметила, для сравнения в 2016 году было зарегистрировано всего 9 паводков, а в остальные годы в среднем 5-6 паводков.