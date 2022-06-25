Лидеры «Большой семерки» договорились о помощи Украине

Лидеры стран G7 заявят о предоставлении финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант заявления этих стран с саммита в Баварии.

«Мы продолжим предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также поддерживать ее столько, сколько это потребуется», - приводит агентство выдержки из документа, поступившего в его расположение.

Данная формулировка важна, поскольку члены G7 обеспокоены затягиванием украинского кризиса. При этом некоторые страны, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров.

Как пишет агентство, в документе говорится, что лидеры G7 также рассматривают возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины. Отмечается, что ранее в G7 обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению рецессии, а также способы сохранения давления на Россию.