МИД России: ЕС диктует правила Литве или Литва – Евросоюзу?

«ЕС диктует правила Литве или Литва – Европейскому союзу», - задалась вопросом представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на решение Вильнюса наложить вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских товаров через Евросоюз.

«Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот, один-единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Четко, внятно, без американского суфлера», - цитирует ее РБК.

Напомним, что Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня. В перечень вошли продукты из железа, стали и других металлов, удобрения, лес, стеклотара, цемент, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна, чистопородные лошади, сигары, парфюмерия и др.