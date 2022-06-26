В Грузию прибыл танкер с подсанкционной российской нефтью
По данным грузинского оппозиционного телеканала Mtavari, в терминале грузинского порта Батуми находится танкер с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами.
По данным журналистов, в субботу судно Esen Ka отправилось из Туапсе в Батуми, загрузив 30 тысяч тонн вакуумного газойля.
Сырье принадлежит российской компании «Роснефть», которая находится под санкциями из-за войны России в Украине.
Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но информации о том, где он был сделан, не располагает. Источник Mtavari заявил, что теперь грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана.