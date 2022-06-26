Госсекретарь США: Россия провалила свои стратегические цели в Украине

«Россия провалила свои стратегические цели в войне против Украины». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Washington Post.

«Когда дело доходит до стратегических целей, Россия уже потерпела неудачу. Стратегической целью Москвы было положить конец суверенитету и независимости Украины, стереть ее с карты, включить в состав России. Это не удалось», - сказал Блинкен.

Он признал, что на востоке Украины продолжается «тактическая, ожесточенная битва», добавив, что суверенная независимая Украина будет существовать и дальше.

«Мы собираемся отправиться на саммит НАТО, где альянс продемонстрирует большее единство, большую силу. Мы будем продолжать совместно делать все возможное, чтобы украинцы имели то, что им нужно для отпора российской агрессии», - подчеркнул госсекретарь США.