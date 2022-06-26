Резников предложил демилитаризировать европейскую часть России

«Для возобновления отношений цивилизованного мира с Российской Федерацией нужна демилитаризация ее европейской части». Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, сегодняшние ракетные удары доказывают, что для устранения угроз в краткосрочной перспективе необходимо развернуть в Украине эффективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Долгосрочный ответ также очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части страны. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами», - добавил Резников.