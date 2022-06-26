Численность азербайджанской армии увеличена

«Увеличена численность сил и средств за счет оптимизации штатов Сил специального назначения (ССН) и Военно-воздушных сил (ВВС)». Об этом в интервью АзерТАдж заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Он отметил, что после успешной операции «Железный кулак» президент Азербайджана, Главнокомандующий ВС Ильхам Алиев рассказал о подъеме азербайджанской армии на новый качественный уровень как малой модели Вооруженных сил Турции.

«При этом указом президента были внесены коренные изменения в организационно-штатную структуру азербайджанской армии и Сухопутных войск, оперативных (диверсионных) частей и Университета национальной обороны», - сказал он.