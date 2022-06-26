Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной

«Переговоры России и Украины могут вестись только, если Киев примет условия Москвы». Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что, если бы Запад захотел, «он бы усадил Киев за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений».

«У них были совершенно другие цели, другие задачи. И сегодня это уже всем очевидно. Тем не менее Россия не уходила от переговоров, мы начали переговоры с Украиной. Опять-таки огромную роль сыграли Беларусь и лично президент Лукашенко. Переговоры, как вы знаете, велись в Гомельской области. И очень многое пришлось сделать Беларуси, чтобы создать условия для таких переговоров. Мы благодарны Беларуси за это, благодарны президенту Беларуси за его такую четкую, внятную позицию, которая не меняется в зависимости от тех или иных ветров», - сказала Матвиенко.