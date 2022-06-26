На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает генеральный секретарь Независимого антикоррупционного Комитета по вопросам обороны Украины Елена Трегуб.

Вопреки прогнозам большинства экспертов, Украина уже пятый месяц успешно противостоит российской армии . Несмотря на масштабные разрушения, властям Украины удалось избежать хаоса и поддерживать экономическую стабильность. Как Украине это удается? Сколько стоит один день войны? Получила ли Украина ожидаемую военную помощь? Как страна будет восстанавливаться после войны?..

- Украина более ста двадцати дней ведет борьбу против российского вторжения. Помимо разрушений и жертв среди военных и гражданского населения, война – это еще и материальные потери. Как Украине удается сохранять экономическую стабильность в столь сложных условиях?

- В Украине сегодня действительно очень сложная экономическая ситуация. Но благодаря стабильной работе наших общественно-политических институтов, наша страна дает достойный отпор. К примеру, мы провели реформу Нацбанка, благодаря чему он обрел полную независимость. Сегодня Нацбанк Украины самостоятельно принимает решения, обеспечивающие стабильность национальной валюты и макроэкономическую стабильность. Большинство услуг населению мы перевели в цифровой формат. Вот почему, даже не смотря на миллионы беженцев, население продолжает осуществлять все коммунальные и налоговые платежи. В свою очередь, государство также выполняет в цифровом формате свои социальные обязательства, переводя населению пенсии и другие выплаты. Словом, очень помогло, что мы вовремя перевели государственные услуги в цифровой формат. Вместе с тем, ни для кого не секрет, что Украина очень сильно зависит от внешней помощи. Мы получаем транши как от Европейского союза, так и Международного валютного фонда. Но нам нужно еще. Просто для того, чтобы в бюджете были деньги.

- Во сколько Украине обходится день войны?

- Согласно официальным данным правительства, день войны обходится Украине в 300 миллионов долларов. В то же время, Россия тратит примерно 900 миллионов долларов в день. При этом не стоит забывать, что Россия ежедневно получает от продажи нефти и газа миллиард евро. Это очень большие цифры.

- Но ведь Запад компенсирует Украине военные расходы, оказывая вам бескорыстную военную помощь…

- Масштабы войны в Украине сопоставимы с ходом боевых действий во Второй мировой войне. Имеются в виду как количество используемого вооружения, так и масштабы человеческих жертв. К сожалению, военной помощи Запада по-прежнему не хватает.

- Украина – один из крупнейших производителей зерна в мире. Но из-за блокировки морских портов, страна не может экспортировать свой урожай…

- Украина потеряла контроль над 20 процентами своей территории. Но на подконтрольных нам территориях было засеяно примерно 75 процентов пригодных полей. Многие фермеры погибли, многие потеряли технику, понятно, что в условиях войны очень сложно вести посевную кампанию. Тем не менее Украина намерена собрать новый урожай пшеницы на уровне 60 процентов от предыдущих объемов. Но главная проблема в том, что мы не видим продвижений в вопросе разблокировки портов. Мы начали вывозить зерно по железной дороге через Польшу, но опять-таки, это небольшие объемы. Традиционно через морские порты экспортировалось 90 процентов выращенной пшеницы. Нам говорят, что если разблокировать коридор вблизи Одессы, то оттуда можно вывезти зерно. Но где гарантия, что Россия не воспользуется этим коридором, чтобы занять Одессу? Переговоры по разблокировке украинских портов под эгидой ООН и таких стран, как, к примеру, Турция пока ни к чему не привели.

- Весь мир облетели кадры разрушенного Мариуполя. Сильно пострадали Ирпень, Гостомель и другие украинские города. На какие деньги Украина собирается восстанавливать эти города?

- Понятно, что после таких масштабных разрушений восстановиться своими силами Украина не сможет. Мы надеемся на создание своеобразного плана Маршалла (программа помощи для восстановления Европы после Второй мировой войны – ред.). Говорить сейчас о подлинных масштабах разрушений очень сложно. Однако по самым скромным подсчетам только восстановление инфраструктуры обойдется нам в 90 миллиардов долларов. А общий экономический ущерб Украины оценивается в сотни миллиардов долларов. Более точные цифры мы увидим после окончания войны, сейчас еще рано что-либо говорить. Ведь мы не знаем, что сегодня происходит на временно оккупированных территориях. К примеру, из Херсона русские вывозят краденное зерно и сельскохозяйственную продукцию.

- Сколько человек покинуло страну с момента начала войны и надеется ли Украина на их возвращение?

- С момента войны Украину покинули семь миллионов человек, однако два миллиона уже вернулись. Украинцы очень привязаны к своей стране и не хотят покидать свои дома. Конечно, есть небольшой процент людей, которые никогда не вернутся. Многое зависит от того, как долго продлится война. Наши беженцы – это, в основном, старики, женщины и дети. Хочется верить, что как только наступит мир, большинство из них вернутся.

- Как известно, друг познается в беде. Как Вы считаете, Азербайджан оправдал ожидания Украины в плане оказываемой помощи?

- В Украине все знают, что Азербайджан с первых дней войны оказывал нам гуманитарную помощь. В то же время, мы понимаем, что возможности Азербайджана в оказании более серьезной политической и военной помощи сильно ограничены. Мы также понимаем, что Азербайджан старается балансировать между Россией и Украиной…

Украине нужно оружие. Мы получили только десять процентов от того объема, который необходим для борьбы с российской армией. Оружия нам очень не хватает! Украинцы стоят против российской артиллерии, буквально, с голыми руками и ждут, что вот-вот поступят большие объемы вооружения. Но мы получаем их по капле. Складывается ощущение, что на Западе не хотят победы Украины над Россией, и оружие они посылают ровно на столько, чтобы остановить продвижение российских войск. Мы настаиваем на передаче таких объемов вооружений, которые помогут нам победить Россию. Мы не хотим долгой войны, которая разрушает нашу страну. 90 процентов украинцев верят в то, что мы победим.