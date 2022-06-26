Зеленский обсудил с Трюдо финансовую помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за финансовую помощь и поддержку в войне с Россией, передает «Цензор.нет».
«Провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за финансовую помощь Украине и всемерную поддержку. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили дальнейшее наращивание оборонной поддержки Украины», - написал Зеленский в своем Twitter.