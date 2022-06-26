Представитель Эрдогана: Турция не будет вводить санкции против России

«Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, так как исходит из своей экономической выгоды». Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

Он напомнил, что страна зависит от внешних энергетических источников и подчеркнул, что Анкара открыто заявила о своей позиции западным странам.

«Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», – заключил он.