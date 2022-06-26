В Физули на мине подорвался полицейский

В воскресенье, 26 июня, около 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции 33-летний Ильхам Салманов в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района в неслужебное время получил ранения различной степени, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре и МВД Азербайджана.

Пострадавший И.Салманов был помещен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и произвели другие процессуальные действия.

В прокуратуре Физулинского района ведется следствие.