Ибрагим Калын: карабахская проблема уже решена

«Почему мы закрыли границы с Арменией в 1992 году? Из-за оккупации Карабаха. Теперь условия изменились. Карабахская проблема была решена азербайджано-турецким союзом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Haberturk.

Он отметил, что Азербайджан и Турция объединились, и Карабах обрел свободу.

«Затем мы начали процесс нормализации отношений с Арменией. В настоящее время этот процесс идет быстро. Решая проблемы, нужно двигаться вперед», - сказал представитель Эрдогана.