Столтенберг усадит Турцию, Швецию и Финляндию за стол переговоров

«Во вторник, 28 июня в Мадриде состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу НАТО». Об этом рассказал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью Haberturk.

Он отметил, что третий раунд переговоров по инициативе Йенса Столтенберга пройдет накануне открытия саммита НАТО.

При этом представитель Эрдогана подчеркнул, что участие Турции в переговорах не означает, что Анкара отступит от своей позиции и предупредил коллег из Финляндии и Швеции о последствиях отказа от «многовековой политики нейтралитета» и решения о вступлении в альянс.