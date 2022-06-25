По Сумской области выпустили более 150 ракет, есть жертвы

«В результате обстрелов Сумской области в воскресенье один человек погиб, еще один госпитализирован». Об этом заявил губернатор области Дмитрий Живицкий.

По его словам, Россия со своей территории вела огонь из ствольной и реактивной артиллерии.

«Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Пострадали территории четырех общин Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская. Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин», - цитирует его «Украинская правда».