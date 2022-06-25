Лидеры G7 обеспокоены экономическим кризисом
Лидеры стран «Большой семерки» обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне замедления роста мировой экономики и резкого увеличения инфляции, передает РБК-Украина.
Руководители стран G7 обсудили связанные с этим риски в ходе рабочего совещания по мировой экономике.
«Все члены «Большой семерки» обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся, – падением темпов роста экономики в некоторых странах, увеличением инфляции, нехваткой сырья, перебоями в поставках энергоресурсов – суммарно все эти факторы сулят немалые проблемы», - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.