Турция выразила готовность начать спецоперацию в Сирии «в любой момент»

«Турция может «в любой момент» начать военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью Haberturk.

По его словам, Турция уже провела три крупные операции в этом регионе и «ни у кого не спрашивала разрешения».

«Наш президент сказал, что операция может быть начата в любое время. В тот момент, когда нам поступит угроза, будет проведена оценка и сделано все необходимое», - отметил Калын.

Он добавил, что операция не будет направлена против территориальной целостности Сирии.