Арестованную яхту российского миллиардера продадут на аукционе

Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, которая, как утверждается, принадлежит бывшему владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе. Об этом сообщил портал Business Insider.

По данным издания, такое решение связано с большими расходами на содержание 72-метрового судна. Стоимость яхты оценивается в 75 миллионов долларов, ее содержание может достигать 10-15 процентов от этой суммы.

Судно под мальтийским флагом пришвартовалось в порту полуострова 21 марта. Власти Гибралтара арестовали яхту по требованию неназванного международного банка, суть претензий которого не уточняется, отмечает «Лента.ру». Согласно данным Forbes, российский миллиардер приобрел судно за 68 миллионов долларов.