Экс-премьер-министр Румынии в интервью haqqin.az: «Путин не остановит войну в Украине»

«Такое ощущение, что в Кремле не подозревали о существовании украинского народа, готового до конца бороться за свою идентичность, - отметил Петре Роман. – Судя по всему, до 24 февраля 2022 года в Москве были абсолютно уверены, что в классическом понимании украинский народ – это территориальное продолжение России, которое по ошибке называют Украиной».

По словам экс-премьера, все свидетельствует о том, что у Кремля нет другого плана, кроме как продолжить забирать украинские земли.

«Даже угроза полной блокады России не остановит войну Путина в Украине. Российский президент сравнивает себя с Петром Великим, а это уже не политический, а личностный вопрос» , - заявил в интервью haqqin.az бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

Роман убежден, что, учитывая все ключевые обстоятельства, Россия не сможет победить в украинской войне. Экс-премьер не видит ни одного варианта развития событий, при котором Киев подписал бы акт о капитуляции, а Россия, соответственно, подчинила себе украинское государство.

«В целом позиция Запада в отношении российского вторжения едина, и все страны Евросоюза в той или иной степени помогают Украине, - говорит Петре Роман. – Правда, несколько отличается отношение к антироссийским санкциям со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Тем не менее я не думаю, что они являются друзьями Кремля. Просто лидеры Венгрии и Греции ставят интересы своих стран выше общеевропейских, и это большая ошибка, поскольку эгоизм такого рода - весьма нехарактерное для ЕС явление. Я один из тех политиков, которые считают, что Евросоюз, подобно США, должен быть суперсилой. В мире есть немало стран, которые геополитически не ориентированы на США или КНР, но стремящиеся при этом к евроинтеграции. Полагаю, руководителям Венгрии и Греции, которые сегодня выпячивают свои национальные интересы, имеет смысл задуматься о будущем, когда не будет Путина. А ведь оно когда-нибудь наступит…».

Петре Роман высоко оценивает храбрость украинцев и способность их армии успешно противостоять превосходящим силам своего противника. По его убеждению, каждый день войны в Украине является ощутимым ударом по международному имиджу России.

Роман назвал недавний визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса «актом солидарности стран Евросоюза с народом и армией Украины».

Отметив готовность Европы предоставить Украине все необходимое для освобождения оккупированных Россией территорий, экс-премьер Румынии не обошел вниманием слова канцлера Шольца и президента Макрона, предложивших Зеленскому вместе подумать о том, как остановить войну, а также ответ президента Украины, заявившего, что его страна остановит войну только после победы над Россией.

Напомнив о том, что Румыния является соседом Украины, Петре Роман полностью поддержал решение президента Клауса Йоханниса лично встретиться с Владимиром Зеленским. Румыния, по его словам, активно помогает Украине, прежде всего, в экономическом плане, а главный румынский порт Констанца круглосуточно работает на Украину.

«Я уверен, что введенные Евросоюзом и США санкции через полгода очень сильно ударят по российской экономике и уровню жизни россиян, - заявил Петре Роман. - Действие санкций – это медленный, но чрезвычайно мощный и неотвратимый процесс».