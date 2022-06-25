Reuters: держатели российских евробондов не получили выплаты

Некоторые держатели российских евробондов из Тайваня не получили выплаты по истечении льготного периода в ночь на 27 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источники, отметив, что подобная ситуация может считаться дефолтом по внешнему долгу.

По словам одного из источников, речь идет о двух евробондах, номинированных в долларах и евро, которые не предполагают погашения в рублях. Таким образом, "купон нельзя оплатить в рублях", добавил источник.