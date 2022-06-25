В НАТО ответили на критику со стороны Украины

Он отметил, что если учитывать общую картину, то западные демократии поддерживают Украину оружием, в сфере защиты от кибератак, противодействия дезинформации, поддержании экономической стабильности, уже резервируют деньги на послевоенное восстановление Украины.

"У нас в НАТО есть согласие о "распределении ролей". Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены предоставляют летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение? или интересен конечный результат, то есть оказанная Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом", - отметил Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ не согласен с критикой о том, что НАТО недостаточно помогает Украине в защите от агрессии РФ, потому что роль альянса следует рассматривать в комплексе со всем, чем помогают партнеры. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Джоанэ добавил, что Украина может рассчитывать также на постепенный переход на оружие западных образцов, потому что резервы ее советских запасов иссякают, и НАТО также сыграет в этом свою роль.

Мирча Джоанэ сказал, что союзники специально распределили роли так, чтобы встречи "формата Рамштайн" для поддержки Украины оружием координировались не через альянс.

"Когда мы согласовали такое распределение задач – альянс работает с нелетальными средствами, а союзники оказывают Украине военную поддержку – это решение было намеренным. НАТО – это организация, на которой завязаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один – это защита миллиарда людей, живущих на пространстве НАТО. Но я напомню, что недавняя встреча контактной группы по поддержке Украины проходила тут, в штаб-квартире НАТО, перед министерским заседанием альянса", - заметил он.

Мирча Джоанэ добавил, что у этого есть и дополнительные преимущества, поскольку это позволяет избегать лишней бюрократии, а скорость сейчас важна для Украины.

"Что для вас важнее – получить от нас то, что нужно? Важно, кто из нас что делает? Я думаю, что главное – получить скорую и эффективную поддержку в войне Украины против России", - подытожил он.