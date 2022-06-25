Токаев в августе приедет в Азербайджан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Азербайджан. Об этом заявил в Баку министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
По словам Тлеуберди, визит состоится в августе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Азербайджан. Об этом заявил в Баку министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
По словам Тлеуберди, визит состоится в августе.
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