Грузия закрывает сухопутную границу с Россией

Власти Грузии приняли решение приостановить работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) "Казбеги", расположенного на границе с Россией, из-за обильных дождей, которые повредили дорогу международного значения, ведущую к ТПП, говорится в заявлении Службы доходов Министерства финансов республики.

"Служба доходов Министерства финансов сообщает, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" приостановлены все процедуры таможенного контроля", - говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за обильных осадков реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили участок дороги международного значения, которая ведет к границе с Россией.