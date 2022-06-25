В Таджикистане предупредили о силах, готовых дестабилизировать обстановку
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в обращении по случаю 25-й годовщины Дня национального единства, отмечаемого 27 июня, призвал общество быть готовым к защите политической стабильности в стране.
"Предатели и недоброжелатели нашего государства и народа - те, кто затоптал национальные и государственные интересы и продали свою веру и совесть своим иностранным хозяевам, еще не отказались от своих корыстных намерений и планов. Поэтому мы всегда должны быть готовы к защите мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства и никогда не терять политической бдительности, чтобы не попасть врасплох", - цитирует его ТАСС.