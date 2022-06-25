В Афганистан вернулся соратник маршала Дустума

В Афганистан вернулся соратник маршала Абдул-Рашида Дустума Низамуддин Кайсари, сообщает телеканал TOLOnews.

Согласно информации, Кайсари прилетел в Кабул из Ирана по приглашению комиссии по возвращению, сформированной талибами для возврата в страну чиновников, политиков и военнослужащих свергнутого афганского правительства.

Кайсари при предыдущем правительстве руководил полицией в уезде Кайсар провинции Фарьяб. Он также являлся представителем Дустума в силовых структурах региона. Вернувшись в Кабул 26 июня, Кайсари сказал, что талибы должны сформировать коалиционное правительство в стране, чтобы добиться долгосрочного мира. «Я прошу лидеров Исламского эмирата [Афганистана] включить все племена в правительство, потому что пуштуны, узбеки, таджики, хазарейцы, аймаки - все это народ Афганистана», - цитирует его Fergana.