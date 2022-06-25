Япония просит граждан экономить электричество

Правительство Японии попросило жителей Токио и его окрестностей уменьшить потребление электроэнергии, сообщает BBC News.

Согласно сообщению, просьба эта связана с тем, что поставки энергии будут ограничены из-за аномальной жары в стране. Людей попросили выключать ненужный свет и по-прежнему использовать кондиционеры, чтобы избежать теплового удара.

Ранее официальные лица Японии уже предупреждали о перебоях электричества из-за жары. Ожидается снижение поставок энергии на 3,7%, что может привести к перебоям, если будет увеличение спроса.

Хотя поставщики электроэнергии работают над увеличением поставок, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что ситуация «непредсказуема» из-за повышения температуры.