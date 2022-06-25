ВС РФ изменили тактику массированных ракетных ударов по украинским городам. Об этом, как пишет korrespondent.net, в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По словам Денисенко, ранее войска РФ выпускали в направлении украинских городов несколько крылатых ракет, а сейчас бьют одновременно десятками ракет и с разных направлений, чтобы запутать системы противовоздушной обороны Украины.

"Запускаемые ракеты разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тысяч километров, поэтому их тяжело сбивать", - рассказал советник главы МВД.

Денисенко добавил, что у РФ есть большие запасы советского вооружения и боеприпасов, предназначенных не для точечного уничтожения цели, а для причинения больших разрушений.