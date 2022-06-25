Запасов топлива в Шри-Ланке не хватит даже на сутки

Запасы топлива в Шри-Ланке фактически закончились, имеющегося количества не хватит на одни сутки, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на Цейлонскую нефтяную корпорацию.

Согласно ее данным, сейчас в хранилищах страны осталось всего 1,1 тыс. тонн бензина и 7,5 тыс. тонн дизельного топлива. "На прошлой неделе ни одно судно с топливом не направлялось в Шри-Ланку, поскольку Коломбо не произвел необходимые платежи за груз и не предоставил международные банковские гарантии оплаты, и даже до настоящего времени не произвел никаких платежей за последние поставки бензина и другого топлива", - сообщили источники в корпорации.

Вместе с тем Шри-Ланка была занесена в черный список международными компаниями, поскольку не выполнила обязательства по своим долгам, и теперь компаниям требуются международные банковские гарантии для новых заказов, добавили источники. Также из-за отсутствия новых поставок топлива в Шри-Ланке на этой неделе может прекратить работу общественный транспорт, также могут начаться дополнительные отключения подачи электроэнергии, пишет издание.