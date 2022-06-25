Обстрелом Украины с Черного моря руководит бывший украинский офицер

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в госизмене еще одного офицера, бывшего капитана 3-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, перешедшего на сторону РФ в 2014 году. Ныне это командир российского ракетного катера Вышний Волочек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В 2014 году офицер Дмитрий Сухарь (в ГБР имени не указывают, это данные из Википедии и других источников) изменил присяге и остался в захваченной РФ воинской части. Присягнув вооруженным силам России, капитан продолжил службу в российском черноморском флоте. Командуя ракетным катером Вышний Волочек, предатель с Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины.

Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.