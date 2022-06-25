НАТО защитит страны Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал сделать все возможное для защиты стран Балтии от внешней угрозы. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов. Но могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", - цитирует его ТАСС.

По его словам, на саммите НАТО в Мадриде будут приняты "масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности", которые радикально улучшат оборону блока на востоке, сместив акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий. Новая стратегическая концепция, которая будет определена в Мадриде, определит цели и подходы на следующее десятилетие, а также позволит согласовать значительно расширенный план защиты восточных союзников в ответ на российскую угрозу. Вопросы увеличения сил альянса в странах Балтии Столтенберг, по его словам, обсуждал с их лидерами. "Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, когда они на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными. Я понимаю, что [и премьер-министр Эстонии Кая Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это пообещать", - добавил Столтенберг.