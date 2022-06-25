Украина приостанавливает некоторые соглашения с РФ в сфере ядерной безопасности

Украина приостанавливает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом в понедельник сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"В связи с военной агрессией РФ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности", - говорится в сообщении на странице инспекции в "Фейсбуке".

В частности, украинская сторона прекращает действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.