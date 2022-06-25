Украинский олигарх подал иск против России

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск против России, чтобы получить компенсацию за нарушения его прав собственности во время вторжения РФ в Украину, говорится в пресс-релизе принадлежащей бизнесмену компании SCM. Об этом пишет Русская служба BBC.

Ахметов также попросил суд в Страсбурге принять в отношении России срочные меры, чтобы предотвратить "дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM".

Среди компаний и активов, принадлежащих Ахметову, – разрушенный во время осады Мариуполя завод "Азовсталь".

В марте ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России в связи с исключением страны 16 марта из Совета Европы. Жалобы на Россию по-прежнему принимаются судом. 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека, которые вынесены после 15 марта этого года, не подлежат исполнению в России.