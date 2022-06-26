Спецоперация турецких спецслужб

В Турции в ходе антитеррористической операции задержаны 35 подозреваемых в связях с террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на официальные источники.

Согласно сообщению, операция успешно прошла в Адане и ее окрестностях. Среди задержанных есть несколько руководителей местного отделения Народно-демократической партии (HDP), а также заместитель мэра района Сейхан в провинции Адана. Все они подозреваются в связях с PKK.

Согласно заявлению правоохранительных органов, в ходе рейда полиция конфисковала незарегистрированное оружие, цифровые материалы и документы PKK. В рамках операции турецкие силовики разыскивают еще троих подозреваемых.