Иран и США обсудят снятие санкций в Катаре

Переговоры между Ираном и США по снятию санкций с Тегерана состоятся в течение текущей недели, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

Он отметил, что время и место встречи в целом согласованы. Переговоры пройдут в одной из стран Персидского залива. Окончательное решение будет обнародовано в ближайшее время, сказал дипломат. Хатибзаде добавил, что США обязались выполнять все условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Он также считает, что нужно время для того, чтобы понять, насколько ответственным является позиция Вашингтона по этому вопросу. «Мы надеемся видеть в действии пункты послания, которое передал Тегерану Жозеп Боррель [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ред.]», - цитирует Хатибзаде Anadolu.

Вместе с тем Reuters со ссылкой на заявление советника по СМИ иранской ядерной группы Мохаммада Маранди сообщает, что непрямые переговоры Ирана и Соединенных штатов по возобновлению ядерной сделки 2015 года пройдут в Катаре.