Российская индустрия золота на грани масштабного кризиса

Российские производители золота оказались на грани масштабного кризиса из-за санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Золотодобытчики просят государство вмешаться в ситуацию и предоставить помощь отрасли - например, начав закупки в государственный резерв.

Представители отрасли считают, что проблемы с продажей российского золота за рубеж начались еще до официального обсуждения санкций против российского золота на уровне иностранных государств. Российские аффинажные (очистные) заводы лишились статуса «надежный поставщик» для крупнейшего в мире торгового хаба - Лондона. После чего у них сразу начались проблемы с реализацией продукции.

«Мы уже не ведем поставки на организованные международные рынки в Лондон, Нью-Йорк и Токио. Теперь же запрет становится официальным и включается в санкционный пакет. В результате российским экспортерам остается поставлять только на неорганизованные международные рынки, где мы за последние три месяца побывали и увидели дисконты, страновые риски, различные тарифные барьеры и нетарифные ограничения», - сказал председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.