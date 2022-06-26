Российская индустрия золота на грани масштабного кризиса
Российские производители золота оказались на грани масштабного кризиса из-за санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Золотодобытчики просят государство вмешаться в ситуацию и предоставить помощь отрасли - например, начав закупки в государственный резерв.
Представители отрасли считают, что проблемы с продажей российского золота за рубеж начались еще до официального обсуждения санкций против российского золота на уровне иностранных государств. Российские аффинажные (очистные) заводы лишились статуса «надежный поставщик» для крупнейшего в мире торгового хаба - Лондона. После чего у них сразу начались проблемы с реализацией продукции.
«Мы уже не ведем поставки на организованные международные рынки в Лондон, Нью-Йорк и Токио. Теперь же запрет становится официальным и включается в санкционный пакет. В результате российским экспортерам остается поставлять только на неорганизованные международные рынки, где мы за последние три месяца побывали и увидели дисконты, страновые риски, различные тарифные барьеры и нетарифные ограничения», - сказал председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.
Кроме международных неорганизованных торгов, у России остается внутренний рынок, где из-за избытка предложения золото вынужденно продается с дисконтом. Причем со скидками у российских компаний золото скупает даже Центральный банк. Ассоциация недропользователей Магаданской области даже раскрыла размер скидки для властей на российское золото: по их данным, ЦБ скупает драгоценный металл в среднем на 15% дешевле рыночной стоимости, аналогичные цены выбивают себе и российские банки, пользуясь избытком предложения и остановкой экспорта.
«Необходимо закупить весь объем, который останется после закупок промышленности в лице ювелирной отрасли и населения. Государева кубышка пусть лучше сейчас прирастает, чем по миру с дисконтами расходится», - настаивает председатель Союза золотопромышленников.