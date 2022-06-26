В Кремле не согласились с заявлением о дефолте в России

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в ночь на 27 июня Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в России дефолта по валютным долговым обязательствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время пресс-колла Дмитрий Песков сказал, что «утверждения о дефолте абсолютно неправомерны», потому что Россия еще в мае совершила необходимые платежи в валюте. «То, что Euroclear (европейский депозитарий) задержал эти деньги - это уже не наша проблема», - считает представитель Кремля, слова которого приводит «Коммерсант».

На вопрос, предпринимает ли Россия шаги по возврату замороженных резервов, Дмитрий Песков ответил: «Мне неизвестно об этом». «Разумеется, мы анализируем ситуацию. Наша позиция хорошо известна. Они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», - добавил Песков.

25 мая истекло действие лицензии России, с помощью которой она могла обслуживать внешний долг. США продлевать эту лицензию не стали. В июне Минфин РФ начал проводить выплаты по еврооблигациям в рублях. Министр финансов Антон Силуанов считает, что Евросоюз и США специально создают России преграды для выплат, чтобы «навесить ярлык» дефолта.