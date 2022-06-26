В Белом доме рассказали о планах дальнейших санкций против РФ

В Белом доме рассказали, как планируют вместе с партнерами в G7 дальше расширять санкции против России за ее вторжение в Украину. Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечают, что G7 анонсируют новые санкции в своем совместном заявлении по поддержке Украины, чтобы усилить экономическое давление на Россию.

"США в координации с G7 применят многочисленные обязательства, в том числе санкции против сотен лиц и компаний в дополнение к более чем 1000 уже под санкциями; будут принимать меры по обходу санкций, применив санкции против компаний в нескольких странах - в дополнение к более 300, которые уже в списке; применят тарифы по сотням позиций российских товаров", - говорится в заявлении.