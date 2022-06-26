Арестован известный адвокат Эльчин Ганбаров

Как сообщили haqqin.az в Сабаильском районном суде, судья Илькин Рустамли избрал в отношении Эльчина Ганбарова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Ганбаров обвиняется в мошенничестве.

Отметим, что Эльчин Ганбаров на протяжении долгих лет возглавлял Центральное адвокатское бюро и защищал правительство Азербайджана. В 2017 году он опубликовал нашумевшую книгу «Блеск и нищета Лейлы Юнус» о жизни Лейлы Юнус в заключении.

В своей книге Эльчин Ганбаров рассказывает о том, что Лейла Юнус, права которой он защищал около полутора лет, была инструментом в руках проармянских и антиазербайджанских сил и целенаправленно очерняла Азербайджан.