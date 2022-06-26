Голодающим йеменцам еще больше сократили продовольственные пайки

Согласно заявлению представителей ВПП, они вынуждены сократить размер продуктовых пайков для 13 миллионов подопечных программы из-за критической нехватки финансирования, сильной инфляции и косвенных последствий войны в Украине.

«Сейчас мы вынуждены сократить поддержку для 5 миллионов из этих людей до менее чем 50% суточной потребности, а для остальных 8 миллионов - примерно до 25% суточной потребности», - говорится в сообщении ВПП в Тwitter.

В январе уже было сокращение пайков после того, как организация собрала недостаточно пожертвований, из двух необходимых миллиардов получилось собрать лишь 500 миллионов долларов.

Ожидается, что количество голодающих в этой многострадальной стране увеличится с 5 до 7 миллионов в ближайшие полгода. Страна из-за нехватки ресурсов не может справиться с обеспечением потребностей людей. Перебои с мировыми поставками пшеницы могут усугубить ситуацию еще больше. В правительстве Саудовской Аравии предупредили, что запасов пшеницы в Йемене хватит до середины июля.