В Латвии сформируют бригаду НАТО
В Латвии началось формирование сводной бригады международных сил НАТО, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Согласно данным, точное число военнослужащих, которые войдут в бригаду, он не назвал.
По его словам, до этого состав группировки НАТО в Латвии менялся. Из-за войны в Украине число военнослужащих стран альянса довели до 4 тыс. человек. Их постоянное базирование позволяет приступить к формированию международной бригады, уточнил Пабрикс. «В настоящее время совместно с союзниками по НАТО в Латвии началось формирование бригады интернациональных сил», - цитирует министра ТАСС.