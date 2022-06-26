Канада отправляет военные корабли в Балтийское море

Два военных корабля Канады на четыре месяца отправляются в северную часть Атлантического океана и Балтийское море в рамках операции Reassurance, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на объявление вооруженных сил Канады.

Согласно данным, в Балтию отправляются корабли Kingston и Summerside со специальной командой и оборудованием для разминирования. "Канада отправляет два корабля береговой обороны класса Kingston, чтобы помочь мерам НАТО в обеспечении безопасности и сдерживании в Центральной и Восточной Европе", - отмечают в коммюнике.

В период с июля по октябрь суда присоединятся к первой постоянной группе противоминной защиты НАТО. Вместе с тем в Канаду вернутся суда Halifax и Montreal.