Находящийся в плену «Волына» рассказал, как они сдавались: «Позвонил Зеленский...» видео
Находящийся в плену командир мариупольских морпехов Сергей Волынский («Волына») рассказал подробности процесса сдачи в плен.
Волынский, в частности, заявил, что приказ прекратить сопротивление и сдаться в плен поступил от главкома ВСУ Валерия Залужного.
Позже лично Волынскому, по его словам, этот приказ подтвердил Давид Арахамия и президент Украины Владимир Зеленский, с которым он разговаривал лично.
Также поступило распоряжение выйти на российское командование через ГУР Минобороны, чтобы обсудить условия процесса.
После этого через ГУР Минобороны Украины была организована встреча командиров гарнизона «Азовстали» с российским генерал-лейтенантом, на которой и были обсуждены все нюансы.