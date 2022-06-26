ВСУ провели успешную атаку на Змеином: нанесли более десяти точных поражений

Украинские военные продолжают операцию на острове Змеиный, ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем операцию на Змеином", - отметила она.

По словам Гуменюк, этой ночью украинскими силами было нанесено более 10 точных поражений по острову.