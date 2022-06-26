ВСУ провели успешную атаку на Змеином: нанесли более десяти точных поражений
Украинские военные продолжают операцию на острове Змеиный, ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Мы продолжаем операцию на Змеином", - отметила она.
По словам Гуменюк, этой ночью украинскими силами было нанесено более 10 точных поражений по острову.
"Мы доразведываем результаты поражений, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что в очередной раз поражен еще один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", - уточнила глава пресс-центра.
Она также напомнила, что во время предыдущих ударов по острову была уничтожена радиолокационная станция, что является весьма существенным поражением для РФ на острове, а также два ЗРК "Панцирь-С1".
"Военная операция рассчитана на достаточно длительное время и на абсолютное освобождение острова от россиян", - подчеркнула Гуменюк.