В Кремле ответили на «угрозы терактов» из Украины

В России максимально усилены антитеррористические меры безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Интерфакс пишет, что журналисты обратили внимание Пескова на публикации СМИ с цитатами руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, пообещавщего России «теракты и диверсии». У представителя Кремля поинтересовались, будут ли после этого усилены меры антитеррористической безопасности в стране.

«Они и так максимально усилены», - отреагировал Песков, переадресовав в силовые ведомства России вопрос о возможном дальнейшем усилении этих мер.