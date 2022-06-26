Чавушоглу: Турция ждет немедленного открытия Зангезурского коридора

«Турция поддерживает диалог для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и немедленное открытие Зангезурского коридора». Об этом, выступая на пресс-конференции в Баку по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Анкара ожидает немедленного открытия коридора, добавив, что это событие окажет положительное влияние на регион.

Напомним, что в понедельник, 27 июня, в Баку началась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана. В заседании принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.