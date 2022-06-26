Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин стал победителем Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в португальской Коимбре.

В соревнованиях по тамблингу он победил сначала в квалификации, а затем и в финале. В финал также пробились Тофик Алиев (тамблинг) и Сельджан Махсудова (батут). Оба заняли 5-е места.

Также в Португалии проходил международный турнир Сoimbra Gym Fest 2022, в рамках которого Магсуд Махсудов (батут) и Алексей Караташов (тамблинг) завоевали золото, а Билал Гурбанов (тамблинг) – серебро.