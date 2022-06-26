Азербайджанские гимнасты победили на Кубке мира и международном турнире в Португалии ФОТО
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин стал победителем Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в португальской Коимбре.
В соревнованиях по тамблингу он победил сначала в квалификации, а затем и в финале. В финал также пробились Тофик Алиев (тамблинг) и Сельджан Махсудова (батут). Оба заняли 5-е места.
Также в Португалии проходил международный турнир Сoimbra Gym Fest 2022, в рамках которого Магсуд Махсудов (батут) и Алексей Караташов (тамблинг) завоевали золото, а Билал Гурбанов (тамблинг) – серебро.
Тем временем в Венгрии прошел международный молодежный турнир по спортивной гимнастике «Кубок Будапешта». Там Айдын Ализаде стал серебряным призером в вольных упражнениях и опорном прыжке, а также завоевал бронзу в упражнении с кольцами.