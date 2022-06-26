Россияне, иранцы и немцы массово скупают жилье в Анталье

За последние пять лет (2017-2021 гг.) иностранные граждане приобрели в турецкой Анталье более 41,7 тыс. объектов жилой недвижимости. В тройку лидеров среди граждан зарубежных стран по покупке объектов недвижимости на юге Турции входят Россия, Иран и Германия, сообщает Anadolu.

По словам председателя правления компании Helmann Селмана Озгюна, Анталья является одним из самых предпочтительных регионов Турции в плане вложения инвестиций в недвижимость. По этому показателю «туристическая столица» Турции уступает лишь Стамбулу.

Регион также лидирует по числу разместившихся здесь иностранных граждан и учредителей компаний, отметил Озгюн.

По его словам, благодаря особенностям Антальи международные инвесторы предпочитают вкладывать инвестиции в недвижимость региона.

«С 2017 по 2021 годы иностранцы приобрели по всей стране 206 768 объектов недвижимости, и 20,2 процента из этого числа приходится на Анталью. В целом за последние пять лет в туристической столице Турции было продано 41 715 объектов недвижимости. Наибольшее число объектов жилья приобрели россияне - 7 978. Далее следуют граждане Ирана - 4 396 и Германии - 3 848. В первую десятку стран входят также Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания. Наибольшее число инвесторов приходится на граждан европейских стран. Мы придаем важное значение квалификации инвесторов вне зависимости от их географической принадлежности», - сказал Озгюн.

Глава компании отметил, в лидерах списка также граждане Азербайджана, Иордании, Нидерландов и США.