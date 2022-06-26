В Евросоюзе захотели отказаться от принципа единогласия при принятии решений

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к отказу от принципа принятия единогласных решений при обсуждении судьбоносных вопросов, написал Боррель в своем блоге, комментируя итоги последнего саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

«Поскольку мы подняли вопрос расширения ЕС, то должны приложить усилия и для реформирования процесса принятия решений в Евросоюзе. Мы можем принять больше решений, если вопросы будут приниматься большинством голосов», - считает он.

По его словам, предоставление статуса кандидата для стран, желающих вступить в Евросоюз, является «не одолжением или уступкой» со стороны ЕС. «Это в наших стратегических интересах. Это способ формирования континента вокруг ценностей и стандартов ЕС. Политика расширения - геостратегическая инвестиция в мир, стабильность, безопасность и экономический рост по всей Европе», - уверен Боррель.

Дипломат напомнил, что ЕС потребовался месяц, чтобы принять 6-й пакет санкций против России, но некоторые пункты, согласованные Советом (например, санкции против Патриарха Кирилла), были удалены из окончательного пакета: «Мы наблюдали аналогичную ситуацию в вопросе членства Северной Македонии и Албании, когда одна страна (Болгария) блокирует решение, с которым согласны остальные».