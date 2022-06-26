Ереванские политологи: «Армения не должна претендовать даже на пядь азербайджанской территории»

В то время как реваншистские оппозиционные силы в Армении уже несколько месяцев пытаются сорвать мирные переговоры с Азербайджаном, в Ереване немало тех, кто признает опасность такого рода подходов. По их мнению, Армения ни в коем случае не должна отказываться от переговоров по делимитации и демаркации границ, а также от мирного соглашения с Азербайджаном, поскольку иначе она может потерпеть очередное поражение.

Политолог Степан Григорян в интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил, что в нынешней геополитической ситуации Армения ни в ком не может быть уверена.

«Текущая ситуация в регионе, где свои интересы отстаивают крупные игроки, остается весьма напряженной, - отметил Григорян. – И малым странам надо проявлять осторожность, поскольку им грозит большая опасность».

Интервью Григоряна прозвучало вслед за заявлением, сделанным в Баку главой МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Минской группы ОБСЕ больше не существует.

В Ереване фактический отказ Запада и Москвы от формата Минской группы был встречен с нескрываемым разочарованием.

В этой связи важно отметить, что в ходе переговоров в Баку с Сергеем Лавровым президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание главы российского внешнеполитического ведомства, что Армения пока не ответила на предложение Баку начать мирные переговоры.

После чего МИД Армении поспешил сообщить, что Ереван считает приемлемыми для диалога пять принципов, предложенных Баку, и выразил готовность начать переговоры.

Но, как известно, на пять принципов Баку армянская сторона ответила встречным предложением из шести пунктов, предложив начать переговоры после их согласования.