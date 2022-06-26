Ереванские политологи: «Армения не должна претендовать даже на пядь азербайджанской территории»
В то время как реваншистские оппозиционные силы в Армении уже несколько месяцев пытаются сорвать мирные переговоры с Азербайджаном, в Ереване немало тех, кто признает опасность такого рода подходов. По их мнению, Армения ни в коем случае не должна отказываться от переговоров по делимитации и демаркации границ, а также от мирного соглашения с Азербайджаном, поскольку иначе она может потерпеть очередное поражение.
Политолог Степан Григорян в интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил, что в нынешней геополитической ситуации Армения ни в ком не может быть уверена.
«Текущая ситуация в регионе, где свои интересы отстаивают крупные игроки, остается весьма напряженной, - отметил Григорян. – И малым странам надо проявлять осторожность, поскольку им грозит большая опасность».
Интервью Григоряна прозвучало вслед за заявлением, сделанным в Баку главой МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Минской группы ОБСЕ больше не существует.
В Ереване фактический отказ Запада и Москвы от формата Минской группы был встречен с нескрываемым разочарованием.
В этой связи важно отметить, что в ходе переговоров в Баку с Сергеем Лавровым президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание главы российского внешнеполитического ведомства, что Армения пока не ответила на предложение Баку начать мирные переговоры.
После чего МИД Армении поспешил сообщить, что Ереван считает приемлемыми для диалога пять принципов, предложенных Баку, и выразил готовность начать переговоры.
Но, как известно, на пять принципов Баку армянская сторона ответила встречным предложением из шести пунктов, предложив начать переговоры после их согласования.
На самом деле, идея «шести пунктов» является не чем иным, как попыткой Армении оттянуть начало мирных переговоров, поскольку в одном из пунктов содержалась априори неприемлемая для Азербайджана позиция о «правах и безопасности» этнического армянского населения, проживающего в Карабахе.
Напомним, что официальная позиция азербайджанской стороны заключается в том, что права и безопасность этнических армян, проживающих в Ханкенди, могут быть обеспечены только на основе Конституции Азербайджана.
Похоже, к этой позиции, наконец-то, стали прислушиваться и в Ереване.
«Азербайджан сейчас работает над тем, чтобы разъяснить международному сообществу, что Армения не хочет мира, не хочет делимитации и демаркации границы, - сказал в том же интервью «Радио Свобода» политолог Степан Григорян. - Именно поэтому, нравится нам это или не нравится, нужно участвовать в этих процессах и ни в коем случае не говорить «нет»».
Другой армянский политолог, Бенджамин Погосян, считает, что Армения должна отказаться от Карабаха и не думать о возвращении даже пяди «потерянной» земли. По его словам, у Армении нет возможностей самостоятельно обеспечить безопасность армян, проживающих в Карабахе (на территориях Азербайджана, контролируемых российскими миротворцами - ред.).
Погосян отметил, что если в «Нагорном Карабахе» не будет иностранного военного присутствия, то, по всей вероятности, его займет Азербайджан.
По мнению политолога, армянской стороне также надо надолго забыть о возвращении территорий, потерянных в результате карабахской войны 2020 года. Погосян признает, что Армения не может помешать Азербайджану заселить Гадрут и другие районы, входившие в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.
«В этих условиях армянской стороне необходимо сосредоточиться на двух вопросах, - подчеркнул Бенджамин Погосян. - Во-первых, сделать все, чтобы в «Нагорном Карабахе» как можно дольше сохранялось иностранное военное присутствие и, во-вторых, чтобы число карабахских армян, проживающих на территории порядка трех тысяч квадратных километров, не уменьшалось или, по крайней мере, не уменьшалось быстрыми темпами. Армения должна сосредоточиться на двух этих вопросах. Все остальное выходит за рамки наших возможностей».