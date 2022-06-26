Широкий диалог НАТО и России больше невозможен. НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования с 40 тысяч до более чем 300 тысяч человек, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, на саммите альянса, который состоится в ближайшее время, будет принята новая концепция безопасности. «Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности. В ней Россия будет указана одной из существенных угроз нашей безопасности», - цитирует его The Insider.